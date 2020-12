Ex-wereldkampioen tijdrijden bij de beloften krijgt geen nieuw contract bij Cofidis

Marco Mathis, ex-wereldkampioen tijdrijden bij de beloften, moet op zoek naar een nieuwe ploeg. Cofidis heeft namelijk bevestigd dat ze niet meer zullen samenwerken met de 26-jarige Duitser.

Mathis verlaat Cofidis zo na twee seizoenen. Hij was dit jaar voor het eerst actief, want hij nam deel aan de Giro. Zijn beste prestatie in de Ronde van Italië was een veertiende plaats in de negentiende etappe.