De top 5 van grootste verrassingen uit het wegseizoen: niets gaat boven 'het mirakel van La Planche des Belles Filles'

Ons jaaroverzicht boden we u in drie delen reeds aan, maar wat was nu het meest verrassende het voorbije wielerseizoen? Wat deed u naar het puntje van uw stoel schuiven? De moeite waard om die momenten nog eens te belichten. We hebben een top vijf opgesteld.

1. Pogačar onttroont Roglič in de Tour

Ongeloof bij Pogačar en de hele wielerwereld op de dag dat hij officieus de Tour wint. Na 19 ritten had Roglič een voorsprong van 57 seconden. De klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles was de laatste kans om het verschil te maken in het klassement en Roglič was op papier de betere tijdrijder. Pogačar keerde de rollen om en kende een superdag: hij won de tijdrit, reed Roglič op bijna 2 minuten en won de Tour met 59 seconden.

2. De Girowinnaar

Voor wie vooraf voorspelde dat Tao Geoghegan Hart de Giro zou winnen, is een carrière als waarzegger weggelegd. Vooraf heetten de favorieten Fuglsang, Kruijswijk, Nibali, Thomas en Yates. Twee van de vijf waren niet top, de andere drie vielen door omstandigheden weg. Het draaide uit op een duel tussen Geoghegan Hart en Hindley, in het voordeel beslecht van de 25-jarige Brit van Ineos.

3. Sagan wint groene trui niet maar soleert naar winst in Giro

Voor aanvang van de Tour had zowat iedereen Sagan al opgeschreven voor groen. Sam Bennett beëindigde de Sagan-dominantie in het puntenklassement van de Tour echter. Het werd een Tour zonder ritzege voor Sagan, maar die zou er wel komen in de Giro. En hoe! Niet in een sprint zoals je zou verwachten, wel via een solo na al een hele dag in de aanval te zijn geweest.

4. De Tour van Sunweb

Velen begrepen niet waarom Sunweb Matthews thuis liet en naar de Tour trok met een hoop vrijbuiters. Sunweb gaf de critici lik op stuk. Het had vaak renners in de aanval en beschikte met Marc Hirschi over dé revelatie uit de Tour. Søren Kragh Andersen won op zijn eentje dan nog eens twee etappes, wat het totaal aantal ritzeges van de ploeg op drie bracht.

5. De Van Aert-dominantie

Ook het hele tweede seizoensdeel van Van Aert mag als verrassing bestempeld worden. Al wisten we natuurlijk deels wel al wat hij kon, maar dat hij zo'n hoogvorm zou etaleren in het jaar na zijn crash in de Tour sloeg iedereen toch met verstomming. Met Milaan-Sanremo, Strade Bianche, het BK tijdrijden en twee ritzeges in de Tour was zijn oogst enorm.