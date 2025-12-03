Ontroering en emoties: Wout van Aert zorgt op onvergetelijke dag zelfs voor traantje van geluk

Hopelijk beseft Wout van Aert wat hij met sommige prestaties teweegbrengt. Een traantje van geluk werd weggepinkt door één van zijn fans, die nu de kans heeft gekregen om zijn ploegmaat Matteo Jorgenson te interviewen.

In de Domestique Hotseat podcast beschrijft Jorgenson wat voor een wonderkind Matthew Brennan is, maar er werd ook een vraag gesteld over de ritzege van Van Aert in de Tour. De interviewer geeft toe dat hij als Van Aert-fan een traantje wegpinkte toen hij de Belgische renner zag winnen in Parijs en heel geëmotioneerd die dag naar de tv keek.

Het is nog maar eens een voorbeeld van de impact van Van Aert op mensen wereldwijd. Hoe was dat voor de leden van zijn ploeg die dag? "Ja, het was geweldig. Vorig jaar eindigden we ook tweede met Vingegaard in het klassement en eindigde de Tour met een tijdrit. We vierden wel na de Tour, maar we bleven achter met het gevoel dat we verloren hadden, omdat we het plan hadden om voor de eindzege te gaan."

Van Aert reed weg van de gele trui

Bovendien waren ze bij Visma-Lease a Bike in 2024 blijven steken op één zege. "Je hebt nog altijd de voldoening van de Tour uit te rijden, maar het is niet hetzelfde als bij de overwinning op de Champs-Élysées. Vooral de manier waarop Wout won. Wout van Aert die de gele trui loste: wat een beeld. Ik werd vlak achter hen gelost en zag het voor mijn ogen gebeuren."

Jorgenson reed inderdaad mee de finale en had zo een plekje op de eerste rij. De Amerikaan kan nog altijd amper geloven dat Van Aert Pogacar deed kraken op de kasseien van de Montmartre. "Ik lach als ik dat beeld visualizeer. Het is iets dat ik niet ga vergeten, het was heel cool. Ik was superblij voor Wout en zo konden we de Tour echt eindigen met een positieve noot."

Jorgenson met supergoed gevoel huiswaarts

Lees ook... Wat is het nu? Wout van Aert corrigeert zichzelf na vele reacties en kiest voor een nieuwe statusDoor de Tour de France met een hoogtepunt te beëindigen, kon Jorgenson ook huiswaarts keren met een supergoed gevoel. Ook al had Visma-Lease a Bike in het klassement dan opnieuw de duimen moeten leggen tegen Pogacar. 

