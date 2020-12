Francesco Moser rouwt om zijn grote broer

Een triestige dag voor de familie Moser, dat met Francesco natuurlijk één van de grootheden uit het wielrennen had in de jaren '70 en '80. Zijn grote broer Aldo is overleden, ook een ex-wielrenner, is overleden op 86-jarige leeftijd.

Aldo was dus de grote broer van Francesco. Aldo presteerde tijdens zijn eigen wielercarrière, die liep van 1954 tot 1973, overigens ook meer dan behoorlijk. Hij eindigde vier keer in de top tien in de Giro. Zijn beste eindresultaat was een vijfde plaats in 1956. Voorts won hij ook verschillende Italiaanse eendagskoersen.

FRANCESCO IN '19 NOG IN BELGIË

Na 86 levensjaren is Aldo dus heengegaan. We leven alvast enorm mee met de familie Moser. Francesco was in 2019 nog in België, in Oostende meer bepaald, om de trofee voor Flandrien van het Jaar te overhandigen aan Wout van Aert.

Francesco won tijdens zijn carrière ook op Belgische bodem in koersen als Gent-Wevelgem en de Waalse Pijl. Ook werd hij éénmaal wereldkampioen, won hij Milaan-Sanremo en de Giro én staan de Ronde van Lombardije en Parijs-Roubaix meermaals op zijn palmares.