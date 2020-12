Mathieu van der Poel laat zich testen bij Runners' Lab

Matnieu van der Poel weet ondertussen al meerdere jaren wat het leven als topsporter inhoudt. Dat is niet alleen trainingen en wedstrijden afwerken, maar ook zich regelmatig laten testen, zodat op basis van de juiste data de goede begeleiding voorzien kan worden.

Van der Poel heeft zich recent nog eens laten onderwerpen aan de nodige testen. bij Runners' Lab. Dat blijkt uit een post op Instagram. Runners' Lab streeft ernaar om sportblessures te vermijden en levert professioneel advies voor zowel amateurs als profsporters.

Daar is Mathieu van der Poel dus aan het goede adres. Nu deze testen achter de rug zijn, is het in het geval van Van der Poel stilaan uitkijken naar zijn rentrée in het veldrijden. Die zou er op 12 december moeten komen in de Scheldecross in Antwerpen.