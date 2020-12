Ploeg met onzeker toekomst heeft nog hoop op na gesprekken met potentiële investeerder

Door corona is het voor menig wielerploeg vechten om te overleven. Niet alleen op WorldTour-niveau natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld bij de procontinentale ploegen. Zo zit het Deense Riwal in een lastig parket. Al is nog niet alle hoop verloren.

Riwal is een ploeg die in 2009 in het leven is geroepen en in 2019 doorgroeide van het continentale naar het procontinentale niveau. Een ploeg die recent nog die stap zette, daar moet wel potentieel in zitten, zou je denken. Toch is de toekomst van de ploeg in gevaar.

GESPREKKEN GAAN IN GOEDE RICHTING

Bij Riwal reden het voorbije seizoen een vijftal Nederlandse renners. Er wordt nog altijd gewerkt aan een oplossing. Ploegmanager Steffen Kromann vertelt aan Feltet.dk dat er gesprekken zijn geweest met een potentiële investeerder en dat het de voorbije week toch de goede richting is uitgegaan.

Alle hoop is dus gevestigd op een akkoord met deze mogelijke partner. Voor 15 december moet alles rond zijn, om het administratief nog geregeld te krijgen bij de UCI.