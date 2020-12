Renner van Israel Start-Up Nation vraagt nieuw profcontract aan... de Kerstman

Mihkel Raïm moet dus op zoek naar een andere ploeg. Hij hoopt alvast dat kerst hem dit jaar een mooie verrassing bezorgt en is zijn gevoel voor humor nog niet verloren. Dat bewijst de wielrenner op Twitter. Via een tweet vraagt hij om een nieuw profcontract.

"Beste Kerstman, de laatste keer dat ik je geschreven heb was ik zeven. De tijd vliegt. Ik ben braaf geweest dit jaar. Voor Kerstmis wil ik een nieuw profcontract. Ik weet dat je het druk hebt, maar misschien kunnen je kleine helpers me zo snel mogelijk dat contract brengen", schrijft Raïm.

