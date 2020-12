Revelatie Deceuninck-Quick.Step met nog een jaar contract voor de boeg nu al in belangstelling meerdere teams

Alweer verschillende renners van Deceuninck-Quick.Step hebben er een sterk seizoen opzitten. Onder hen ook de nog maar 22-jarige João Almeida, die twee weken lang de roze trui droeg in de Giro. Dat is ook bij andere ploegen niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Deceuninck-Quick.Step haalde hem natuurlijk in huis omdat het heel wat potentieel in hem zag, maar Almeida presteerde in zijn eerste jaar bij de ploeg al beter dan verwacht. De Portugees ligt nog een jaar onder contract. in 2021 kunnen ze bij de Wolfpack dus sowieso nog op hem rekenen.

De vraag is natuurlijk: wat daarna? João Correia, de makelaar van Almeida, heeft aan de Portugese sportkrant A Bola laten weten dat er reeds andere teams geïnteresseerd zijn. Vooral bij UAE kennen ze de renner goed. Al wil dat nog niet zeggen dat er ook effectief een aanbod volgt vanuit de Emiraten, onderstreept Correia.

INTERESSE BEPERKT ZICH NIET TOT UAE

"Er zijn nog meer teams dan UAE die interesse hebben", klinkt het wel nog. En dat is toch al vroeg voor een renner die sowieso nog een jaar onder contract ligt. Als Deceuninck-Quick.Step hem langer wil houden, zal het volgend jaar dus niet al te lang moeten wachten met de contractbesprekingen.