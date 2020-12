Van Den Spiegel: "Natuurlijk zou ik liever zien dat Wout en Mathieu door mensenzee Kwaremont naar boven rijden"

Wat was het genieten van dat duel tussen Van Aert en Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. Helaas zonder publiek en die omstandigheden zullen zich ook in 2021 herhalen, laat Flanders Classics weten. Het vooruitzicht van een vaccin verandert daar niets aan.

Bij Flanders Classics zijn ze momenteel bezig met de voorbereiding op hun koersen in 2021. "Er is maar één scenario", zegt CEO Tomas Van Den Spiegel in Het Laatste Nieuws. "Er komt geen publiek. Zo gaan we aan het hele klassieke voorjaar werken. We kunnen dit nog één keer doen."

Opnieuw een Ronde van Vlaanderen zonder publiek op komst dus. "Natuurlijk zou ik liever zien dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel door een mensenzee de Oude Kwaremont zij aan zij naar boven rijden. Dat zal ook in 2021 helaas niet het geval zijn. Het belangrijkste is dat er gekoerst wordt."

Nochtans zou je op basis van de laatste berichten denken dat er tegen maart en april volop gevaccineerd kan worden. "Als dat zo is, dan moet er ook een kader zijn waarin evenementen kunnen plaatsvinden. Die voorwaarden kennen we niet. Welke beperkingen zullen ons worden opgelegd? Dat weten we niet.