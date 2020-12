De Gendt en collega's doen mee maar andere Belg maakt meer kans op WK Cycling Esports: "Dit is topsport, hoor"

Thomas De Gendt kreeg recent nog een wildcard om mee te doen aan het WK UCI Cycling Esports. Op 9 december vindt het virtuele wereldkampioenschap plaats. Het zou moeten lukken dat één van onze profs op de weg de wereldtitel pakt. Een betere kans maken we met Lionel Vujasin.

Naast Thomas De Gendt doen ook Victor Campenaerts, Eli Iserbyt, Jens Schuermans en Harm Vanhoucke mee aan dat WK. Voor zover de bekende deelnemende wegrenners. Esports is echter uitgegroeid tot een discipline op zich. Een discipline die Lionel Vujasin goed onder de knie heeft.

De Luikenaar heeft het voor Belgian Cycling over het moment dat hij voor het eerst in aanraking kwam met viruteel wielrennen. Dat was in 2018, toen Vujasin ook al bezig was met veldrijden en moutainbiken. "Ik kwam terecht bij Zwift toen ik een andere manier zocht om aan intervaltraining te doen. En ik vond het meteen razend interessant. Ook al omdat bleek dat ik al vrij snel mooie resultaten liet optekenen."

Time to meet Lionel Vujasin 👨



Former number 1⃣ on the Zwiftpower ranking, and ready to take on the @UCI_cycling Esports World Championships for Belgium 🇧🇪⚡



Full story 👇

🇳🇱 https://t.co/q6a5Tdv7eh

🇫🇷 https://t.co/pwdBiIycMX



🗓 9 December

📍 Watopia#Watopia2020 #Esports — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) December 4, 2020

Een eerste goede aanzet was gegeven. "Ik ging enthousiast verder op de ingeslagen weg, omdat ik op deze manier het volume aan trainingsuren kon verminderen. Ik breng nu wekelijks 10 à 12 uur door op de fiets. En dat volstaat om in de wedstrijden een hoofdrol te kunnen vervullen. Ik vond onderdak bij de Canyon Esports-ploeg en won ondertussen al enkele mooie races."

Virtueel wielrennen is echt wel afzien. "Dit is echt topsport hoor. Wie daaraan twijfelt, daag ik uit zelf eens mee te doen." Wat zijn de mogelijkheden op het WK? "Ik neem aan dat de wedstrijd in het voordeel zal uitdraaien van renners die deel uitmaken van het kransje toppers op Zwift. Dat herleidt het kandidatenlijstje tot een man of twintig."