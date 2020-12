Lefevere laat met de komst van Cavendish een kant zien die we niet van hem kennen

Het leek de afgelopen weken vooral een cowboyverhaal, Mark Cavendish die terug zou keren onder de hoede van Patrick Lefevere bij Deceuninck-Quick.Step. Maar kijk, beschouw het als een prematuur Sinterklaasgeschenk van beide partijen voor de wielerliefhebber.

Deel van successen bij Columbia

Mark Cavendish was in zijn gloriedagen ongetwijfeld de snelste sprinter ter wereld. Eerst bij T-Mobile en daarna bij Team Columbia. In 2009 won de ploeg zelfs 85 koersen, een absoluut zegerecord. Cavendish was toen goed voor 23 overwinningen, waarvan 4 in de Ronde van Frankrijk en 3 in de Ronde van Italië.

Winnaars

Hij bleef maar winnen: Milaan-Sanremo, wereldkampioen, nog meer etappes in verschillende grote rondes... Het was duidelijk: Cavendish was een echte winnaar.

De troepen van Deceuninck-Quick.Step zijn dat absoluut ook, winnaars. Met heel veel verschillende renners kapen ze zo goed als elk jaar het zegerecord weg.

Omdat ze allebei zo'n winnaars zijn, reed Cavendish in het verleden al drie jaar voor Quick.Step. Daarna ging hij naar Dimension Data om bij Bahrain-McLaren helemaal weg te deemsteren.

Lefevere vanuit emotie

Lefevere staat erom bekend, vooral bij sprinters, om de renners op het juiste moment aan te trekken en te laten gaan. Dat deed hij in het verleden met Gaviria, Kittel, Viviani... En ook met Cavendish gedeeltelijk. Het is dan ook heel vreemd dat hij nu opnieuw de hand reikt naar Cavendish. Lefevere als de barmhartige samaritaan? Het kan, maar dat zijn we niet gewoon van hem.

De man die altijd 'klaagt' dat er te weinig geld is voor renner x of renner y, doet nu zijn portefeuille open om Cavendish 70.000 euro per jaar te geven? Hoogstwaarschijnlijk voor wat Cavendish allemaal voor hem en de ploeg betekend heeft.

Want de afgelopen jaren was het toch héél wat minder bij Cavendish. Na Gent-Wevelgem kon hij zijn tranen niet bedwingen toen hij zei dat het misschien zijn laatste race was. In het Vlaamse werk liet hij zich opmerken door in de vlucht van de dag te zitten. Maar moet iemand met een palmares als Cavendish zich in de kijker rijden met een vroege ontsnapping?