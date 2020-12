📷 Greg Van Avermaet is het seizoen aan het voorbereiden in Spanje: "Het is opnieuw die tijd van het jaar"

Binnenkort start het nieuwe wielerseizoen. Greg Van Avermaet wil volgend seizoen opnieuw meedoen voor de overwinningen en hij is dan ook in Spanje om zich voor te bereiden op het nieuwe wielerjaar.

Greg Van Avermaet begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn wielercarrière. Onze landgenoot reed de voorbije twee seizoenen voor CCC Team, maar de ploeg houdt het voor bekeken en dus moest Van Avermaet op zoek naar een nieuwe ploeg.

Lang moest hij echter niet zoeken, want hij gaat de komende drie jaar voor AG2R Citroën rijden. De 35-jarige Van Avermaet wil bij de ploeg opnieuw meedoen voor de prijzen en is daarom in Spanje om zich voor te bereiden. "Het is opnieuw die tijd van het jaar", laat Van Avermaet weten wia Twitter.