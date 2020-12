Julian Alaphilippe legt uit dat deze overwinning belangrijk was: "Dat had ik nodig na een moeilijke zomer"

Julian Alaphilippe kan tevreden terugkijken op het voorbije seizoen. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step werd onder meer wereldkampioen en hij won ook een rit in de Tour de France en de Brabantse Pijl.

Op de officiële website van Deceuninck-Quick-Step heeft Julian Alaphilippe uitgelegd dat die overwinning in de Tour de France belangrijk was voor het tweede deel van zijn seizoen. "De overwinning in Nice heeft mij vleugels gegeven en mij op het juiste spoor gezet voor de laatste twee maanden van het seizoen", aldus Alaphilippe.

"Toen we dichter bij de finish kwamen wist ik dat ik de gele trui kon pakken en ik maakte de juiste keuzes in het slot. Het was geweldig om te winnen, omdat het op persoonlijk vlak een moeilijke zomer was geweest. Ik werd overrompeld door emoties. Er kan niets vergeleken worden met 2019, maar de vreugde en het plezier dat de gele trui met zich meebrengt is heel speciaal", legde de Fransman uit.