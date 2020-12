Officieel: WK veldrijden gaat in Oostende door, maar zonder publiek

Het nieuw hing al langer in de lucht, maar nu is het ook officieel. Op 30 en 31 januari zal het WK veldrijden doorgaan in Oostende. Het wereldkampioenschap zal wel zonder publiek afgewerkt worden.

Het WK veldrijden zal op 30 en 31 januari doorgaan in Oostende. Volgens Sporza heeft de WK-organisatie een akkoord gevonden met de UCI, de stad Oostende, de Vlaamse overheid en Belgian Cycling. De supporters zullen het WK wel van thuis uit moeten bekijken. Het coronavirus zorgt er namelijk voor dat er geen publiek toegelaten zal worden aan het terrein in Oostende.