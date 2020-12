Patrick Lefevere laat zijn goudhaantje niet vertrekken: "Ik moet deze bullshit lezen, maar hij heeft een contract en ik laat hem niet gaan"

João Almeida zou op heel wat interesse van UAE Team Emirates kunnen rekenen, maar de jonge Portugees staat nog onder contract bij Deceuninck-Quick-Step. Patrick Lefevere legt uit dat Almeida niet zal vertrekken.

Lefevere gaf een interview bij Cyclingnews. Daarbij ging het over Cavendish, maar ook João Almeida kwam ter sprake. "Ik moet deze bullshit lezen, maar hij heeft een contract en er bestaat geen kans dat ik hem laat gaan", vertelde de ploegmanager van Deceuninck-Quick-Step.

"Ze wilden nog niet over de komende jaren praten, maar hij zou wel al in gesprek zijn met UAE Team Emirates? Eigenlijk zouden ze een straf moeten krijgen omdat je niet met renners mag praten die onder contract staan. Hoe kan iemand nog presteren als die in 2022 de ploeg zou verlaten?" We zouden eventueel kunnen praten als ze mij twee miljoen zouden betalen", aldus Lefevere.