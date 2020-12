Patrick Lefevere over de komst van Cavendish: "Het zou geweldig zijn als hij terug een wedstrijd kan winnen"

Mark Cavendish zal ook volgend seizoen in het peloton te zien zijn. De Britse sprinter heeft namelijk een contract getekend bij Deceuninck-Quick-Step. Patrick Lefevere heeft nu meer uitleg gegeven over het contract dat ze hebben bereikt.

Lefevere gaf meer uitleg bij Cyclingnews. "Na de laatste wedstrijd in De Panne heb ik hem uitgenodigd op mijn kantoor. Hij zei: "Ik wil zo niet stoppen. Ik wil terugkeren." Ik vertelde hem dan dat mijn budget al klaar was."

Uiteindelijk is er dus toch een akkoord uit de bus gekomen. "Mark zei dat hij kon rijden als hij iemand kon vinden die mijn contract kon betalen. Een week later belde iemand mij op om te zeggen dat ze met Mark hadden gesproken en dat ze geïnteresseerd waren. We zijn beginnen praten en er is een akkoord uit de bus gekomen."

Volgens Lefevere kan Cavendish nog een belangrijke rol spelen. "Het zou geweldig zijn als hij zelf terug een wedstrijd kan winnen. Hij is de beste sprinter van zijn generatie en kan tips geven aan jonge sprinters zoals Hodeg en Jakobsen."