Sander Armée heeft nieuw contract beet, maar welke Belgen hebben nog geen nieuw contract gekregen in de WorldTour? Een overzicht

Sander Armée kreeg deze middag goed nieuws. De Belg heeft namelijk een contract gekregen bij Qhubeka ASSOS voor komend seizoen. Er zijn echter nog enkele Belgen die nog geen contract hebben voor volgend seizoen in de WorldTour.

Zo heeft Laurens De Vreese deze middag slecht nieuws gekregen. Astana heeft namelijk laten weten dat onze landgenoot zal vertrekken. Hij heeft voorlopig nog geen nieuwe ploeg gevonden voor volgend seizoen.

Ook Guillaume Van Keirsbulck zit nog zonder contract. De Belg was de voorbije twee seizoenen aan de slag voor CCC Team, maar omdat de ploeg het voor bekeken houdt moet Van Keirsbulck dus op zoek naar een andere ploeg. Hij won in het verleden onder meer het eindklassement van de VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde, Le Samyn en een rit in de Eneco Tour.

Julien Vermote tenslotte zoekt ook nog een nieuwe ploeg. De 31-jarige Vermote reed dit jaar voor Cofidis, maar een nieuw contract komt er niet bij de Franse wielerploeg. Ook Vermote heeft dus nog geen contract voor volgend wielerjaar.