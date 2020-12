Kevin Deltombe zwaait op zijn 26ste het profwielrennen alweer uit

België telt een profwielrenner minder. Kevin Deltombe zal zijn profcarrière niet verderzetten. Nochtans is hij nog maar 26. De man uit Sint-Andries-Brugge koerste sinds 2017 voor Sport Vlaanderen-Baloise. Dat zal in de toekomst dus niet meer het geval zijn.

Het Laatste Nieuws meldt het afscheid van Deltombe aan het profwielrennen. Hij kreeg geen contractverlenging bji Sport Vlaanderen-Baloise en dat zou de reden zijn waarom hij nu een punt zet achter zijn profcarrière. Het was al een tijdje bekend dat het met Sport Vlaanderen niet tot een nieuwe overeenkosmt zou komen.

Deltombe zal in totaal dus toch vier jaar voor die ploeg gereden hebben. Voordien was hij in 2016 als stagiair aan de slag bij Lotto Soudal. Deltombe zou dus geconcludeerd worden dat er ook bij een andere ploeg geen profcontract meer in zat.