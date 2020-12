🎥 Lotto Soudal toont fysieke en medische testen Philippe Gilbert: "Klaar voor zijn negentiende seizoen als prof!"

Bij Lotto Soudal hebben de renners hun fysieke en medische testen gedaan met het oog op komend seizoen. Zo ook Philippe Gilbert. Lotto Soudal heeft op Twitter dan ook beelden getoond van de testen van Gilbert. "Medische en fysieke testen voor Philippe Gilbert. Klaar voor zijn negentiende seizoen als prof!", aldus de Belgische wielerformatie.

✅Medical and physical tests for @PhilippeGilbert

🔜Ready for his 19th season as a pro! pic.twitter.com/daiSXbgjrX