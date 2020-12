Nummer drie uit de Tour van 2020 heeft ook in 2021 afspraak met zijn geliefde Willunga Hill

Willunga Hill, het is elk jaar weer de helling die beslist over de uitkomst van de Tour Down Under. Die rittenkoers gaat volgend jaar niet door, net als de Ocean Road Race. Ter vervanging zal een Santos Festival of Cycling gehouden worden. Ook van de partij daar: Richie Porte.

Porte heeft op zijn 35ste net nog een straf seizoen afgewerkt, want voor het eerst bereikte de Australiër het podium in de Ronde van Frankrijk. En dat in zijn laatste jaar bij Trek-Segafredo. In 2021 komt Porte uit voor Ineos Grenadiers, nadat hij vroeger ook al een eerste passage bij Sky meemaakte.

Porte zal er bij zijn op het Santos Festival of Cycling, meldt de organisatie. In deze wielervierdaagse zullen enkel renners van op hetzelfde continent als Australië aan de start mogen staan. Porte zal er koersen in een truitje van de Australische nationale selectie.

ZES JAAR OP RIJ DE BESTE OP WILLUNGA HILL

Ook zal hij er dus opnieuw koersen op Willunga Hill, zijn geliefde helling. Daar heerste Porte jaar na jaar. Van 2014 tot en met 2019 was hij telkens de beste op Willunga Hill, zes jaar op rij dus. In 2020 moest hij er vrede nemen met een tweede plaats, maar hij won dan wel de Tour Down Under.