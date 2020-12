POLL: wat vond u de mooiste overwinning van Wout van Aert in 2020 op de weg?

2020 werd een mooi jaar voor Wout van Aert. De Belgische renner won heel wat mooie wedstrijden doorheen het seizoen. Wat vond u de mooiste overwinning? Laat het weten in onze poll!

Strade Bianche

De eerste grote overwinning van Wout van Aert het voorbije seizoen was in de Strade Bianche. Hij ging er alleen van door en de concurrenten kregen hem niet meer te pakken. Van Aert won uiteindelijk met een halve minuut voor Formolo en Schachmann.

Milaan–San Remo

In Milaan-San Remo, een week na de Strade Bianche, werd uiteraard naar gekeken naar van Aert, maar het hield hem niet tegen om nog eens te winnen. Hij ging er vandoor met Alaphilippe en na een zeer spannende slotfase haalde onze landgenoot het nipt van de Fransman en het aanstormende peloton. Matthews moest tevreden zijn met de derde plaats.

Critérium du Dauphiné

Vier dagen na zijn overwinning in Milaan-San Remo sloeg van Aert opnieuw toe. Hij won de eerste etappe van de Critérium du Dauphiné. In een sprintje bergop was van Aert net iets sterker dan Daryl Impey. Roglic, de ploegmaat van van Aert, eindigde nog mee op het podium.

Belgisch Kampioenschap tijdrijden

Wout van Aert zou in augustus ook nog een vierde overwinning binnenhalen. Zo was hij de sterkste op het Belgisch Kampioenschap tijdrijden. Hij won met een halve minuut voorsprong op de andere favoriet, Victor Campenaerts.

Tour de France

En dan is er uiteraard nog de Tour de France. Zijn eerste succes was in de vijfde etappe, waarbij het in de massasprint haalde van Cees Bol en Sam Bennett, maar ook in de zevende etappe trok hij aan het langste eind. Dan haalde hij het van Boasson Hagen en Coquard.