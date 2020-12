Wout van Aert zal in januari nog niet op nieuwe fiets te bewonderen zijn

Op 1 januari start officieel het nieuwe wielerseizoen. Sponsors, truitjes, renners en fietsen veranderen. Ook bij Jumbo-Visma want ze zullen in 2021 met Cervélo rondrijden en niet meer met Bianchi.

Al zal Wout van Aert het toch nog even met een 'oude' Bianchi moeten doen. Aangezien het crossseizoen een buitenbeentje is als je het kalenderjaar bekijkt, zal het nog niet mogelijk zijn voor Van Aert om de nieuwe Cervélo te gebruiken in het veld dit seizoen.

"Cervélo is er mee bezig maar de nieuwe crossfiets is er gewoonweg nog niet", klinkt het bij Van Aerts manager Jef Van den Bosch bij Het Nieuwsblad. "In de loop van het seizoen wisselen is tevens niet echt bevorderlijk", denkt hij.

Wout van Aert zal dus de nieuwjaarscross in Baal met zijn Bianchi-fiets moeten afwerekn al zal de merknaam wellicht verborgen zijn aangezien het sponsorcontract verlopen is.