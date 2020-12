🎥 Ook Groupama-FDJ maakt tenue bekend voor 2021

Eerder deze middag toonde Deceuninck-Quick-Step haar nieuwe tenue voor volgend seizoen en ook Groupama-FDJ heeft nu haar nieuwe tenue voor 2021 bekendgemaakt. Er zijn niet zo veel verschillen met het voorbije wielerseizoen.

Bij Groupama-FDJ kunnen ze terugkijken op een goed seizoen. Ze hebben in de grote rondes 6 overwinningen binnengehaald. Zo was de Franse wielerformatie goed voor 4 overwinningen in de Giro en 2 zeges in de Vuelta.

De wielerploeg heeft haar tenue voor volgend seizoen bekendgemaakt in een filmpje op Twitter. Zo is te zien in welke tenue de sterren zoals Arnaud Démare en Thibaut Pinot voor de overwinningen moeten zorgen.