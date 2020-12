🎥 Andere crossers gewaarschuwd: Van der Poel is op komst en vlamt alvast uitstekend door het zand

Zaterdag is het dan zover: dan maakt Mathieu van der Poel weer zijn opwachting in de cross, in Antwerpen meer bepaald. En dat zal niet zijn om er zomaar weer eventjes tussen te rijden. Van der Poel is al enkele weken terug aan het trainen.

Dan gaat het wel degelijk over specifieke crosstraining. Dat deed de wereldkampioen veldrijden onder meer in Benicàssim in Spanje. Kristof De Kegel, de trainer van Van der Poel, plaatste beelden op Instagram van een training van die laatste. Op de tonen van de Michael Schumacher song ziet er dat dan sowieso al wat indrukwekkender uit. Maar toegegeven: hoe Van der Poel het spoor in het zand volgt is op zich al imponerend. De tegenstand zal van sterke huize moeten zijn willen ze hem in het zand er af rijden. 🇳🇱 Mathieu van der Poel is coming. 🏖️



📹 Instagram Kristof De Kegel pic.twitter.com/N9qeT7lc36 — Cyclocross24.com (@cyclocross24) December 9, 2020