OFFICIEEL: EF Pro Cycling verwelkomt 20-jarige Colombiaanse beloftenkampioen

Eind november was het eigenlijk al bekend dat Arroyave voor EF Pro Cycling zou gaan koersen. De Amerikaanse wielerformatie heeft zijn komst nu ook zelf aangekondigd. Arroyave is op zijn twintigste al Colombiaans kampioen bij de beloften en mag het voortaan ook proberen waar te maken bij de grote jongens.

“I’m really excited and happy to share the road with Rigo and Sergio at the races next year."



