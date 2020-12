Spaanse klassementsrenner is ambitieus: "De Tour is het grote doel, maar hij wilt ook nog een andere grote ronde rijden"

Mikel Landa eindigde het voorbije seizoen op een uitstekende vierde plaats in het algemeen klassement van de Tour de France, maar volgend seizoen wil hij beter doen. Daarnaast denkt hij ook aan een andere grote ronde.

Mikel Landa rijdt ook volgend seizoen voor Bahrain-McLaren en ook in 2021 zal het jaar van Landa rond de Tour de France draaien. "Het is duidelijk dat de Tour de France het grote doel is van Landa", vertelde iemand uit zijn entourage bij de krant Deia.

Landa zou er echter graag nog een andere grote ronde bij doen. "Het is waar dat hij ook nog een andere grote ronde wil rijden. Door de omstandigheden van het voorbije jaar was het moeilijk om twee grote rondes te doen, maar bij een normale kalender kan het wel. We weten nog niet of het de Giro of de Vuelta zal worden", zei de persoon uit zijn entourage.