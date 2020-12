Toon Aerts is onder de indruk van Thibau Nys: "Hij rijdt echt rap"

In DNA Nys gaat de derde aflevering over stages. Zo was Thibau Nys op stage met Telenet Baloise Lions en daar heeft hij heel wat indruk gemaakt. Ook op Toon Aerts, die daarna lovende woorden had over de zoon van Sven Nys.

In de derde aflevering van DNA Nys is te zien hoe Thibau Nys onder meer op stage is met Telenet Baloise Lions. Op een gegeven moment gaat hij op wedstrijdtempo rijden met Toon Aerts en Lars van der Haar.



Daar maakt Thibau Nys heel wat indruk op Toon Aerts. "HIj rijdt echt rap", vertelt Aerts aan vader Sven Nys. "Ik zie ook niet echt zwaktes op dit moment", reageert Sven Nys. U kan de derde aflevering van DNA Nys via deze link bekijken.