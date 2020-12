Van Wilder geeft zichzelf nog tijd om door te breken: "Evenepoel enige topper van mijn leeftijd die het al zo goed doet"

Hoe Remco Evenepoel er bij zijn generatiegenoten de moed in houdt. Niet enkel door de fantastische prestaties die hij al geleverd heeft. Ook door het feit dat hij de uitzondering is op de regel. Ilan Van Wilder laat zich niet opjagen en gunt zichzelf nog tijd voor zijn eigen doorbraak.

Sinds zijn eerste medaille op het WK tijdrijden voor beloften in 2019 is het uitkijken naar het eerste grote exploot van Van Wilder bij de profs. De Nederlander Arensman, een ploegmaat van hem, liet zich onlangs in een podcast ontvallen dat Van Wilder als Belg al op jonge leeftijd meer met druk te maken krijgt.

Ervaart hij dat zelf ook zo? "Ik trek mij weinig aan van de pers. Ik doe mijn eigen ding en probeer er het beste van te maken. Het maakt mij niet uit als ik vaker met de pers om moet gaan", zegt Van Wilder. Al geldt dat misschien toch niet op alle momenten. Na zijn exit in de Vuelta gaf hij zelf geen uitgebreide uitleg bij zijn opgave en blessure.

NIETS GEHEIMZINNIGS AAN KNIEBLESSURE

"Ik had geen zin om twintig journalisten aan de lijn te krijgen en vervelende vragen te beantwoorden. Het was een teleurstelling en ik had rust nodig in mijn hoofd. Er was niets geheimzinnigs aan, er was over gecommuniceerd. Het was een knieblessure en meer viel daar niet over te zeggen", benadrukt Van Wilder.

Al verschillende jonge renners hebben het wielrennen recent een extra pigment gegeven met verbluffende prestaties. Hoe kijkt hij daar naar? "Het geeft mij moed om hen bezig te zien. Dat motiveert zeker." Wanneer mogen we bij hem die volgende stap verwachten? "Dat kan ik nu niet zeggen. Jaar na jaar zullen we dat bekijken. Het is de bedoeling om steeds beter te worden. Binnen vijf jaar zien we dan wel waar ik sta."

DOORBREKENDE RENNERS AL WAT OUDER

Al is de goesting wel aanwezig om zich al sneller te manifesteren. "Ik plak daar geen termijn op. Ik wil in de volgende jaren wel al dingen laten zien. De renners die nu doorbreken zijn 2-3 jaar ouder dan ik. Remco Evenepoel is de enige topper van mijn leeftijd die het al zo goed doet. Ik ben nog maar 20. Ik leg mezelf geen druk op. Is het binnen twee jaar of is het binnen vijf jaar: ik wil gewoon doorbreken."