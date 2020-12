Door één Belgische naam mag al een streep voor WK voor beloften: "Het is niet 100% mijn parcours"

Na de aanstelling van Sven Vanthourenhout als bondscoach wegwielrennen wacht er hem met het WK in eigen land natuurlijk een heel belangrijke afspraak in 2021. België gaat op zoek naar zoveel mogelijk medailles. Niet enkel bij de elite, ook in de jeugdcategorieën.

Bij de beloften bijvoorbeeld. In die categorie doen geregeld ook nog jonge profrenners mee. Ilan Van Wilder komt daar nog voor in aanmerking. Hij was dit jaar alleszins van plan om nog met de beloften mee te doen, als het was doorgegaan. "Het was een superlastig WK, op dat parcours. Dat was een kans om er nog eens voor te gaan."

Waagt Van Wilder zich in 2021 dan aan het WK voor beloften? "Ik heb vooraf al gezegd dat dit het laatste jaar was dat ik bij de beloften ging rijden. Ik denk niet dat ik op het EK en het WK nog bij de beloften ga koersen", aldus Van Wilder.

TWEEDE JAAR ALS PROF IN 2021

Het gaat nochtans om een WK in eigen land. Met de vaccins die op komst zijn, kan het wel eens dat er publiek toegelaten is. Het WK rijden voor eigen volk, dat is toch een unieke gebeurtenis. "Ja, maar het is niet 100% mijn parcours. Het zal ook mijn tweede jaar als prof zijn. Laat het dan maar over aan de beloften."

Voor Van Wilder is het zaak om zich niet blind te staren op kampioenschappen en zich vooral te focussen op de persoonlijke ontwikkeling. "Ik maak progressie en ben aan het verbeteren. Dat is gebaseerd op data van wattages en op het gevoel. Op het EK heb ik de beste tijdrit van mijn leven gereden. Ik denk wel dat ik opnieuw een stap gezet heb."