Mathieu van der Poel zet zijn doelen en ambities voor Tour de France 2021: "Groene trui?"

Er is natuurlijk het veldritseizoen, waarin Mathieu van der Poel op zoek gaat naar een nieuwe regenboogtrui. Maar ook op de weg wil hij er in 2021 opnieuw staan.

Er zijn de voorjaarsklassiekers en in 2021 komt er ook een eerste Tour de France aan voor Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix.

Daar kijkt de Nederlander enorm naar uit, want het veldritseizoen is een voorbereiding op dat wegseizoen en MTB-seizoen.

Groene trui?

"Ik ga proberen een rit te winnen in de Tour de France, uiteraard", aldus VDP bij VTM. "De groene trui? Dat is iets dat misschien in het achterhoofd meespeelt."

"Ik zal niet de Tour starten met de ambitie om in Parijs in het groen te staan, maar dat kan misschien doorheen de Tour een doel worden. Ik ga er me niet op vastpinnen."