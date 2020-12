Van der Poel wint in tegenstelling tot Van Aert wel meteen in de cross: "Denk dat Wout iets meer wegrenner is geworden"

Ze zullen bij zijn sponsors ook blij zijn dat Mathieu van der Poel terug is in de cross. Want in elke cross waar hij start zal er ook dit seizoen een grote kans op winst zijn. Zoveel is nu al duidelijk. Wout van Aert had het toch wat lastiger om bij zijn terugkeer meteen voor winst mee te doen.

Het is alleen maar een bewijs van hoezeer Van der Poel op de afspraak was bij zijn eerste veldrit van het seizoen. "Het ging wel goed. Ik had nooit het gevoel dat ik volledig op de limiet zat. Dat had ik vorig jaar wel vaak in het begin van het seizoen", vertelde Van der Poel na de finish in Antwerpen.

Even zag het er zelfs naar uit dat er een lange solo zat aan te komen. "Ik was niet bezig statement te maken. Ik had ineens een mooi gaatje, tot ik een stuurfoutje maakte in het zand en overkop ging. Ik denk dat ik mij achteraf goed herpakt heb. Ik had in de laatste ronde niet echt het gevoel dat het er echt op zat. Ik was sterk genoeg om nog het verschil te maken."

ANDER PARCOURS IN GAVERE

Van der Poel laat het er allemaal zo gemakkelijk uitzien, maar het is allerminst evident. "Je komt toch gerodeerde jongens tegen. Ik ben heel tevreden over het algemeen. Het was positief, maar de wereld kan er na Asper-Gavere anders uitzien. Daar treffen we een heel ander parcours. We gaan heel andere renners vooraan zien, zoals een Toon Aerts."

In elk geval heeft Van der Poel reeds de nul van de tabellen geveegd. Bij Van Aert is die na drie crossen nog niet weg. "Ik denk dat Wout iets meer pure wegrenner is geworden dan ik. Misschien heeft hij iets anders toegewerkt naar die eerste crossen. Ik heb redelijk specifiek proberen werken om toch in orde te zijn. Ik zou nooit terugkomen als ik voelde dat ik niet in orde was."

ANDER WEGPROGRAMMA VOOR VAN AERT

Het zal ook niet enkel liggen aan de manier van toewerken richting die eerste cross. "Wout heeft een iets ander wegprogramma gereden en heeft ook een grote ronde in de benen heeft. Ik begrijp wel dat hij nog geen honderd procent is na het wegseizoen dat hij heeft gereden. Het kan goed zijn dat hij er in Namen al staat."