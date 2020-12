HERBELEEF: Mathieu Van der Poel wint Scheldecross, drie verschillende nationaliteiten op het podium

Dat noemen ze binnenkomen langs de grote poort, wat Mathieu van der Poel in de Scheldecross deed. De wereldkampioen was bij zijn comeback in de cross meteen de beste. Van der Poel haalde het na een mooi duel met Iserbyt. Herbeleef de cross hieronder nog een keer.

FINISH: Van der Poel wint de Scheldecross, voor Iserbyt. Pidcock maakt het podium compleet en Aerts is vierde. ​15u56: Iets voorbij halfweg de slotronde blijft de voorsprong van Van der Poel status quo. 15u54: Van der Poel heeft een kleine tien seconden en is nu wel op weg naar de overwinning. 15u52: Van der Poel zet weer stevig druk. Pidcock lijkt weggereden bij de achtervolgers. 15u48: In de achtervolgende groep is nog veel mogelijk. Ook Pidcock draait daar mee rond. 15u45: Iserbyt blijft zich dapper weren. Het is dan toch een mooie tweestrijd geworden. 15u41: Van der Poel lijkt weer onder stoom gekomen. Iserbyt wordt gehinderd door een paaltje en moet weer wat tellen goedmaken 15u38: Hermans - Vanthourenhout is het eerste achtervolgende duo. Achter hen volgen Sweeck, Aerts en Van der Haar. 15u36: Iserbyt gooit zijn kaarten op tafel. Van der Poel volgt, de anderen worden weer wat op achterstand geplaatst. 15u32: Ook Hermans, Vanthourenhout en Sweeck hebben de aansluiting gevonden. Een kopgroep van vijf man dus nu. 15u29: Van der Poel wisselt van fiets en zo rijdt Iserbyt plots op kop. We hebben twee leiders. 15u28: Daar gaat ineens weer overtuiging van uit bij Iserbyt. Zelfs Van der Poel is niet ver meer. 15u26: Iserbyt rijdt goed bergop en neemt zo weer wat afstand van Hermans. 15u23: Van der Poel heeft aan het einde van de derde ronde nog een voorsprong van zeven seconden op Hermans en Iserbyt. 15u21: Van der Poel valt in de zandstrook en gaat met zijn lichaam over een spandoek hangen. Hij komt goed weg, want veel verdere averij loopt hij niet op. 15u20: Hermans is tot bij Iserbyt gereden. 15u17: Iserbyt moet meer achterom kijken dan dat hij mag hopen om Van der Poel bij te benen. 15u15: Mathieu van der Poel is echt vertrokken, hoor. Is de strijd om de overwinning nu al voorbij? 15u13: Van der Poel rijdt door de zandstrook, Iserbyt niet. Van der Poel heeft vier seconden. 15u12: Achter het leidersduo Van der Poel - Iserbyt troept het weer wat samen. 15u09: Daar heb je 't al: versnelling van Van der Poel! Iserbyt volgt, de rest niet meer. 15u08: Iserbyt, Van der Poel, Van der Haar, Hermans en Kuhn: dat zijn de vijf leiders. Zij hebben een gaatje op Sweeck en de rest. 15u04: Van der Poel is ook mee, gebruik makend van zijn goede startpositie als wereldkampioen. 15u03: Een flitsende start is het van Lars van der Haar. 15u00: Ze zijn vertrokken! 14u57 : Nog enkele minuten en de Scheldecross gaat van start, mét Mathieu van der Poel.