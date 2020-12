Plannen om Vuelta voor vrouwen verder uit te breiden

De Vuelta is één van die wedstrijden op de kalender van het vrouwenwielrennen waar gestaag aan gewerkt wordt. Bij de mannen is dat natuurlijk een grote ronde, bij de vrouwen niet bepaald. Al is het wel de bedoeling dat het gaat in de richting van een al wat langere rittenkoers.

De vrouwelijke tegenhanger van de Vuelta ontstond in 2015 onder de naam de Madrid Challenge. Het betrof toen een eendagskoers. In 2018 werd het een tweedaagse, in 2020 een driedaagse. De Duitse Lisa Brennauer won dit jaar de Ceratizit Challenge by La Vuelta, zoals de koers officieel heet.

In de loop der jaren is er dus telkens een dagje bijgekomen. Het is de intentie om de koers verder uit te breiden. Dat heeft Andrew Hood, journalist van VeloNews, opgevangen. "Vueltabaas Javier Guillén zegt dat de vrouwenkkoers Challenge by La Vuelta de komende jaren zal groeien tot een rittenkoers van 5 tot 7 etappes", schrijft Hood op Twitter.

Vuelta boss Javier Guillén says women's race Challenge by La Vuelta will grow into 5-7 stages in the coming years ... — Andrew Hood (@EuroHoody) December 15, 2020

Het blijft natuurlijk wel vaag. Voor wanneer welke precieze uitbreiding op het programma staat, is nog niet meegedeeld.