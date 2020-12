Van der Poel en Valverde koersen in 2021 op fietsen deels van Belgische makelij

Met Mathieu van der Poel en Alejandro Valverde rijden twee absolute klasbakken op Belgische fietsen in 2021: het is toch wel een prettig idee. Het is een gevolg van de wijzigingen bij Canyon, de bekende Duitse fietsenproducent.

Het Duitse fietsenmerk heeft in een persbericht gewezen dat het inzet op een schaalvergroting, met onder andere een verdere uitbouw van het bedrijf in de Verenigde Staten. Om dit te realiseren waren er nieuwe investeerders nodig. Uiteindelijk is een akkoord gesloten met de Belgische investeringsmaatschappij Groupe Bruxelles Lambert. Dat wil dus zeggen dat de fietsen die Canyon aflevert een stevige Belgische tint zullen hebben. Ook de fietsen in het profpeloton. Canyon is in 2021 immers fietsleverancier voor Alpecin-Fenix en Movistar. Oftewel: het levert de fietsen voor Mathieu van der Poel en Alejandro Valverde, twee namen als een klok.