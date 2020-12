Cycling Weekly kiest niet voor Wout van Aert, maar wel voor eindwinnaar van de Giro als mannelijke renner van het jaar

Geen nieuwe prijs voor Wout van Aert. Het Britse wielermagazine Cycling Weekly heeft voor Tao Geoghegan Hart gekozen als mannelijke renner van het jaar. Geoghegan Hart werd de eindwinnaar van de Giro.

Geoghegan Hart gaf zelf een reactie en het filmpje is te zien op de Twitterpagina van het Britse magazine. "Het is speciaal dat je erkenning krijgt voor wat er dit jaar is gebeurd. Ik hoop dat jullie van de Giro hebben genoten en het team kijkt meer dan ooit uit naar volgend seizoen", aldus de eindwinnaar van de Giro.

Male Rider of the Year couldn't really have gone to anyone else. Congrats @taogeoghegan! What an incredible year! ⭕🤷#cwawards2020 pic.twitter.com/QpSz30j3pX