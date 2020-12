Opvallend: Deense hardrijder heeft het voorbije seizoen de meeste kilometers afgelegd voor Deceuninck-Quick-Step

Bij Deceuninck-Quick-Step hebben ze bekendgemaakt welke renners de meeste kilometers hebben afgelegd het voorbije seizoen. Michael Morkov haalde het op dat vlak net van Sam Bennett. De Deen kwam aan 11.828 kilometer terwijl Bennett 11.269 kilometer heeft gereden.

Er staan ook twee Belgen in de top 5, want Iljo Keisse is vierde met 9.846 kilometer, terwijl Tim Declercq op de vijfde plaats staat met 9.046 kilometer. Rémi Cavagna eindigt op de derde plaats bij de Belgische wielerformatie met 10.247 kilometer.