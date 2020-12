Strijd rond 17-jarig Belgisch toptalent is gestreden: topformatie geeft hem vierjarig contract, in 2022 al prof

De strijd is gestreden, een nieuw Belgisch wonderkind ligt voor de komende jaren vast. En dat is een serieuze gok, toch wel.

Cian Uijtdebroeks had de ploegen uiteraard voor het uitkiezen, want het 17-jarige toptalent beschikt over een koppel goede benen om het met een understatement te zeggen.

De keuze is nu gevallen op Bora-Hansgrohe, waar hij een contract voor vier seizoenen tekende. Volgend jaar zal hij nog uitkomen voor Team Auto Eder, de juniorenploeg van de Duitse formatie.

Goed gevoel

Daarna zal hij de beloften overslaan en als 18-jarige meteen prof worden bij Bora. "Ik had contact met zowat alle ploegen uit de World Tour", aldus Cian Uijtdebroeks.

"Bij Bora had ik meteen een goed gevoel. Ze geven een individuele behandeling aan hun renners. Volgend jaar kan ik vanuit Team Auto Eder de integratie gaan maken richting het team."