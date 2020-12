Primoz Roglic heeft mooie prijs beet in Slovenië en troeft zo Tadej Pogacar af

Een mooie prijs voor Primoz Roglic. De Sloveen is in zijn thuisland namelijk verkozen tot atleet van het jaar. Zo troeft hij onder meer Tadej Pogacar af. Enkele dagen geleden werden de twee renners nog samen Sloveens renner van het jaar.

Primoz Roglic kan terugkijken op een geweldig jaar. De Sloveen werd tweede in de Tour de France, maar won daarnaast wel de Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik. Daar wordt hij nu voor beloond, want hij is verkozen tot atleet van het jaar.

Tadej Pogacar, de Sloveen die Roglic kon verslaan in de Tour, moest tevreden zijn met de tweede plaats. Enkele dagen geleden werden beide renners wel nog samen verkozen tot Sloveens renner van het jaar.