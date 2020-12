Ineos wacht niet tot trofeeën naar hen komen en organiseert zelf awards

Bij Team Ineos zijn ze op het einde van het jaar ook toe aan een jaaroverzicht. Ze delen zelf hun eigen Team Ineos awards uit.

Renner van het jaar

De renner van het jaar voor de Britse formatie was Tao Geoghegan Hart. In een jaar waarop het leek dat Ineos voor de eerste keer sinds 2014 geen grote ronde zou winnen, leverde de 25-jarige Hart een uitstekende prestatie door in de afsluitende tijdrit de roze trui over te nemen van Jai Hindley.

Helper/ploeggenoot van het jaar

Tao Geoghegan Hart had de Giro waarschijnlijk niet kunnen winnen zonder het sublieme werk van Rohan Dennis als helper. De Australiër verdiende volgens de ploeg dan ook de trofee voor de beste helper van het jaar bij zijn eerste seizoen voor de ploeg.

Overwinning van het jaar

Hoe kan het ook anders dat deze categorie ook naar Tao Geoghegan Hart ging. Hart pakte met voorsprong de meest prestigieuze overwinning van het seizoen voor het Britse team.

Jonge renner van het jaar

De beste jonge renner van het jaar was Filippo Ganna. De italiaan werd dit seizoen 24 jaar en toonde zich onklopbaar in de tijdritten. Hij won niet alleen het WK tijdrijden maar ook drie tijdritten in de Giro. Bovendien won hij ook nog eens een lastige rit in lijn in diezelfde Ronde van Italië.

Fan award

Ineos liet ook een trofee over aan de fans om te beslissen wie hun favoriete renner van het jaar was. Die eer was weggelegd voor een nieuwkomer en geen Brit want de Ecuadoriaan Richard Carapaz ging met de trofee lopen. Carapaz ging niet in hoogvorm naar de Tour maar moest Bernal bijstaan. Toen de Colombiaan opgaf, trok Carapaz steevast in de aanval en veroverde hij ei zo na de bergtrui.

In de Vuelta streed Carapaz samen met Roglic om de eindzege. De twee protagonisten vochten enkele mooie duellen uit.

Staflid van het jaar

De trofee voor staflid van het jaar is vernoemd naar Nicolas Portal, de overleden ploegleider van Ineos. De award ging naar ploegdokter Richard Usher "omdat hij een sleutelfiguur was gedurende deze pandemie", luidt de motivatie van de jury.

