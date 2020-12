Kelderman hekelt dan toch tactiek Sunweb: "Ik weet niet of ze blij waren toen ik op het podium stond"

Kelderman heeft twee dagen de roze trui gedragen, maar uiteindelijk de Giro niet gewonnen. Sunweb hanteerde een controversiële tactiek en liet Jai Hindley in de bergen niet op hem wachten. Hindley en Kelderman werden in Milaan respectievelijk nummers 2 en 3.

Tao Geoghegan Hart van Ineos ging met de eindzege lopen. Toch waren er vanuit het Sunweb-kamp geen negatieve geluiden te horen over de tactiek. Tot nu. Kelderman verlaat Sunweb voor Bora-Hansgrohe en is achteraf gezien niet tevreden met de gevolgde strategie.

De Nederlander heeft het in het AD onder meer over de rit over de Stelvio. "Ik had niet zien aankomen dat Dennis zo goed zou zijn. Maar ook niet dat Jai helemaal zijn eigen koers mocht rijden, dat zijn kaart werd getrokken. Dat ik aan mijn lot werd overgelaten. Op de teambespreking, de avond ervoor, was dat niet duidelijk geworden."

ZELF NIET GOED GENOEG

Het moet met een wrang gevoel geweest zijn dat Kelderman aan het koersen was. "Je weet dat de Giro uit je handen glipt, dat je je voorsprong aan het verliezen bent. k heb wel in mijn communicatie geroepen dat Jai moest wachten, maar ze zeiden: ‘Nee, Jai blijft in het wiel van Tao’. Jai kon Tao bergop niet lossen, er zat te weinig verschil tussen ze. Maar ik was zelf ook niet goed genoeg, zo realistisch ben ik ook wel."

Wat als Hindley wil bij Kelderman gebleven was? "Dan zou ik wel echt superdichtbij zijn gekomen of had ik de Giro gewonnen. Alleen al in die Stelvio-etappe had het zoveel tijd gescheeld als Jai bij me was gebleven. Ik had het gevoel dat het vertrouwen er niet in me was, met deze koerstactiek."

GEEN VERTROUWEN VANUIT PLOEGLEIDING

Na deze dag was de hoop op de eindzege eigenlijk al gaan varen. "Op zaterdag, een dag voor Milaan, startte ik in het roze aan de laatste bergetappe naar Sestrières, maar de ploegtactiek was erop ingericht dat ik dacht: ik ga de Giro verliezen. Het was jammer dat het vertrouwen er niet echt was vanuit de ploegleiding. Ik weet niet of ze ook echt blij waren toen ik op het podium stond."