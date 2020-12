🎥 Naesen ontdekte als een van de eersten het nieuwe design van de shirts bij AG2R: "Dat is niet slecht hé?"

Oliver Naesen is een van de belangrijkste renners van de ploeg bij AG2R-Citroën. Hij mocht dan ook als een van de eersten het nieuwe tenuetje van de Franse formatie ontdekken.

De publieke opinie was duidelijk, de tenue van AG2R is zeker niet het mooiste van het peloton. Maar de ex-Belgische kampioen was wel onder de indruk van zijn nieuwe tenue.

Hij werd samen met Nans Peters door de ploeg uitverkozen om de tenue als eerste te zien te krijgen. "Gaan we het samen doen, moat?", klinkt het.

"Dit had ik niet niet verwacht. Ik dacht eerder dat het opnieuw een mozaïek zou zijn met verschillende kleuren maar met dit design ben ik wel tevreden", vertelt hij zichtbaar opgelucht.