Stijn Vandenbergh neemt officieel afscheid van wielerleven: "Kicken om zo'n finale te rijden"

Stijn Vandenbergh moet ook noodgedwongen stoppen met fietsen omdat er geen plaatsje meer is voor hem volgend seizoen. Online neemt hij afscheid van het wielrennen.

Vandenbergh overloopt in de post zijn wielercarrière. Zo is hij bij Unibet prof geworden om dan via Katusha en Quick-Step naar AG2R te gaan.

"Ik kwam als meesterhelper het beste tot mijn recht. Soms verbaasde ik de ploeg, maar ook mezefl. Een finale rijden in die voorjaarskoersen was echt kicken voor mij. Ik heb er in mijn ogen het maximale uitgehaald", pent Vandenbergh neer.

Grote koersen kon hij niet winnen, ereplaatsen behalen wel. "Ik ben het meeste fier op mijn 4e plaatsen in de Ronde van Vlaanderen, E3 en Gent-Wevelgem. Ik heb niet als een pater geleefd, maar dat zou bij mij ook niet werken", blikt hij terug.