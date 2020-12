Amerikaanse Clara Honsinger de verrassing in Namen met tweede plaats: "Moet wel nog aan techniek werken"

Clara Honsinger maakte vorige week in Gavere al indruk met een 4e plaats en in Namen veroverde ze een podiumplaats. 'The best of the rest' na Lucinda Brand.

"Het was vorig weekend al goed met die 4e plek en mensen zeiden tegen me dat het parcours in Namen wel wat gelijkenissen had met dat van Gavere. Dat zorgde er wel voor dat de druk wat hoger lag", vertelt Honsinger achteraf. Na Katie Compton is Honsinger de volgende Amerikaanse die een podiumplaats verovert in een Wereldbekermanche. "De Amerikaanse dames zijn nog lang niet weg en rijden nog steeds uitstekend", weet ze0 Namen en Gavere zijn twee lastige crossen met heel wat hoogteverschil. Maar voorlopig kan Honsinger nog niet in elke cross hoge toppen scheren. "Als het bergop gaat, kan ik me laten gelden. Maar ik moet nog wel wat werken aan mijn techniek in het veld", beseft ze zelf.