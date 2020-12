Lucinda Brand rijdt de rest in de vernieling in Namen

Ook in de Wereldbekermanche van Namen stond er geen maat op Lucinda Brand. Wel een verrassing is dat er geen drie Nederlandse dames in de top 3 staan maar dat iemand anders zich ertussen genesteld heeft.

Denise Betsema nam samen met de 19-jarige Blanka Vlas het beste weg in Namen maar Vlas kon het tempo van Betsema niet volgen. Mede door een val werd ze achteruit geslagen en kwam ze neit meer terug aan het front. Ook Sanne Cant was zeer goed weg en zat net achter Vlas en Betsema een lange tijd in de tweede groep.

Maar na nog geen twee rondes ontbond Lucinda Brand al haar duivels en snelde ze iedereen voorbij op weg naar Betsema. Alvarado probeerde wel maar kon haar landgenote niet volgen.

Brand ging op en over Betsema en had halverwege de koers al een twintigtal seconden voorsprong op de rest. In de achtergrond had Alvarado zich ook losgerukt maar de wereldkampioene reed pas rond op plek 3.

Honsinger

Maar niet voor lang want vanuit de achtergrond keerde de Amerikaanse Clara Honsinger terug. Zonder de wereldkampioene een blik te gunnen, ging ze haar voorbij.

Maar ook dat was niet genoeg want Honsinger kwam ook tot op het wiel van Betsema en kon de Nederlandse op de lastige stroken lossen.

Brand

Na ruim 52 minuten, enorm lang voor een vrouwencross, kwam Brand moederziel alleen over de finish. Na Tabor wint ze ook de tweede Wereldbekermanche, de derde keer op rij in Namen.

Honsinger kwam op 28 seconden als tweede over de streep, een handvol seconden voor Betsema. Alvarado werd pas 4e op meer dan een minuut en Sanne Cant was de beste Belgische op plaats 12.