Lucinda Brand wint nu al voor derde keer op rij in Namen: "De vorm is nu al zo goed, hopelijk op he WK ook"

De Citadelcross in Namen is een kabinetstukje van Lucinda Brand geworden. De Nederlandse won voor de derde keer op rij in Namen, een parcours dat haar wel ligt.

Als je ergens voor de derde keer op rij wint, kan je spreken van een parcours dat je ligt. Dar weet Brand natuurlijk ook. "Het is een tof parcours, ik had goede benene. Het is leuk dat het nu al de derde keer op rij is", klinkt het bij de winnares van de dag.

Voorlopig duldt Brand niet echt tegenstand aan de top maar het WK is nog wel even van ons verwijderd. "Ik hoop dat ik de vorm kan behouden tot het WK in Oostende, maar dat laat ik aan mijn trainer over. Hij heeft er genoeg verstand van", lacht Brand. "Alles wat ik nu win, is mooi meegenomen. Ik ga ervan uit dat de vorm op het WK ook wel goed zal zijn", hoopt Brand.

Vorige week werd Brand dan toch verslagen door Denise Betsema. Haar landgenote was ook deze keer sterk weg en legde zo de druk op Brand. "Dat zag ik ook maar als ik een ding weet van dit parcours is dat je rustig moet blijven en je eigen tempo moet rijden", toont ze haar parcourskennis.