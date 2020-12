Mathieu van der Poel pokerde niet met Van Aert in Namen: "Heb zeker niet tactisch gereden, ik zat op de limiet"

Na een strijd van ruim een uur trok Mathieu van der Poel dan toch aan het langste eind in Namen. En ook de wereldkampioen moest diep gaan voor die zege.

"Ik had geen overschot vandaag", begint Van der Poel eerlijk. "Ik was goed vertrokken maar schoot dan even uit mijn pedaal waardoor ik plaatsen verloor. Het was echt op de limiet, waardoor ik ook op enkele plaatsen bijna viel", luidt de analyse van de Nederlander.

Dat Wout van Aert zichzelf de domste noemde omdat hij het gat op Pidcock dichtreed met Van der Poel in het wiel, vindt de winnaar van de dag zelf niet helemaal correct. "Ik heb zeker niet tactisch gereden. Op mijn eentje kreeg ik het niet dicht dus we moesten er allebei op eigen tempo naartoe", vertelt Mathieu van der Poel.