Opnieuw een annulatie in 2021 door corona: nu reeds vijf wedstrijden afgelast

Afgelastingen van wielerwedstrijden door coronavirus: het is geen gegeven dat zich beperkt tot 2020. Ook in 2021 hoort het erbij. De Ronde van Colombia zal volgend jaar niet kunnen plaatsvinden. Dit jaar ging deze rittenkoers wel nog door.

De Ronde van Colombia bracht de voorbije jaren straffe winnaars voort. Egan Bernal in 2018, Miguel Ángel López in 2019 en dit jaar nog Sergio Higuita van EF Pro Cycling. Die laatste krijgt dus niet meteen een opvolger op de erelijst.

BESMETTINGEN IN EUROPA OOK PROBLEMATISCH VOOR COLOMBIA

Het coronavirus staat het organiseren van zo'n internationale profwedstrijd niet toe. "Door de verspreiding van Covid-19 in recente maanden, voornamelijk in Europa, thuisbasisvan de meeste procontinentale en continentale teams, kunnen we de verwachte bescherming voor verdere besmettingen niet garanderen", beweert de organisatie in een verklaring van de UCI.

Geen Ronde van Colombia dus in 2021. Het was de wedstrijd waarin onder meer Nairo Quintana na zijn zware knieblessure opnieuw zijn opwachting zou maken. Inmiddels zijn er in totaal al vjif koersen in 2021 afgelast. Naast de Ronde van Colombia zijn dat de Tour Down Under, de Cadel Evans Great Ocean Road Race, de Herald Sun Tour en de Ronde van Langkawi.