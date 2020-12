Tom Pidcock stak het vuur aan de lont maar blijft achter met derde plaats: "Blij dat ik de twee koningen van de cross heb kunnen volgen"

Als er een trofee wordt uitgereikt voor de renner van de dag, had Tom Pidcock die hoogstwaarschijnlijk wel gekregen na de cross in Namen. Maar uiteindelijk werd hij pas derde, na Van der Poel en Van Aert.

Achteraf was hij toch niet helemaal ontevreden met die derde plek. "Ik rijd misschien niet de beste, slimste cross, maar het is zo meer mijn stijl om vooraan te rijden. Als ik in iemand zijn wiel moet rijden, zou ik minder goed zijn", verklaart Pidcock zijn sterke start en aanval halverwege de wedstrijd.

Net voor de laatste ronde inging konden Van Aert en Van der Poel aansluiten, voor Pidcock leek dan al derde het hoogst haalbare te zijn. "Ik had eigenlijk gehoopt dat ze even naar elkaar zouden kijken maar dat gebeurde niet. Ik kon misschien nog tweede worden maar winnen zat er niet meer in. Ik ben blij dat ik heb kunnen rondrijden met de twee koningen van de cross", besluit de Brit.