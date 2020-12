Van der Poel herstelt orde in Namen na titanenstrijd met Van Aert en Pidcock

Mathieu van der Poel heeft de tweede Wereldbekermanche veldrijden in Namen gewonnen. Na een heerlijke cross haalde hij het voor Wout van Aert en Tom Pidcock.

Na enkele honderden meters zat de cross voor Eli Iserbyt er spijtig genoeg al op. De Europese kampioen had een kettingprobleem en moest 3 minuten lang te voet verder vooraleer hij de materiaalpost bereikte.

Vooraan had Tom Pidcock net als vorige week een zeer goede start, ook Wout van Aert was heel goed weg. Men een kleine inspanning zorgde ook wereldkampioen Mathieu van der Poel dat hij zijn wagonnetje kon aanhangen vooraan.

Pidcock imponeert

Ook Michael Vanthourenhout, leider in de WK-tussenstand, kon nog aansluiten wanneer de drie vooraan het tempo wat lieten zakken. Maar nog voor halfweg cross oordeelde Pidcock dat het toch niet snel genoeg ging en koos hij voor het ruime sop.

De Brit verzamelde een tiental seconden en leek ook even weg te zijn. Van der Poel probeerde het gat te dichten maar strandde op enkele seconden. Van Aert groeide ronde per ronde en probeerde het even later met de wereldkampioen in zijn wiel. Op anderhalve ronde van de finish lukte het toch om op het wiel van Pidcock te komen en met drie de laatste ronde in te gaan.

Spanning in laatste ronde

Van der Poel schudde als eerste aan de boom in de slotronde en zette Van Aert onder druk. Pidcock moest zijn lange vlucht voorin bekopen en een gaatje laten.

Op de hellende kasseistrook ontbond Van der Poel helemaal zijn duivels, Van Aert probeerde wel maar moest in totaal 6 seconden prijsgeven.

Van Aert bleef doorgaan, hopend op een klein foutje bij Van der Poel. Maar strandde uiteindelijk op drie seconden van de wereldkampioen. Tom Pidcock eindigde op 11 seconden op plaats 3.