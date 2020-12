Wout van Aert tweede na knappe cross, maar toch teleurgesteld: "Prijs van de domste vandaag"

Wout van Aert groeie ronde per ronde in Namen en leek steeds beter te worden. Uiteindelijk moest hij de zege aan Mathieu van der Poel laten. Achteraf reageerde hij met een dubbel gevoel.

Want Wout van Aert is zeer tevreden met het gevoel na deze cross. "Hierop kan ik echt wel bouwen en vertrouwen putten voor de volgende veldrit", vertelde Van Aert achteraf.

Maar toch had hij misschien wel voor Van der Poel kunnen eindigen. In de voorlaatste ronde dichtte hij het gat op Pidcock met de Nederlander in zijn wiel. "Ik zou beter moeten weten eigenlijk. Ik pak hier de prijs van de domste renner door hem terug te brengen", was hij hard voor zichzelf.

"Ik schatte Van der Poel en Pidcock net iets hoger in en was al tevreden met een podiumplaats maar achteraf blijkt dat ik had kunnen winnen. Ik heb te veel met hen rondgereden en gaten gedicht in plaats van zelf aan te vallen. Maar in de laatste ronde ben ik dan gewoon op de kwaliteit van Van der Poel gestoten", besloot Van Aert.